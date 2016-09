Il fuciliere di marina Massimiliano Latorre resterà in Italia fino alla fine dell’arbitrato internazionale. Lo ha deciso oggi la corte suprema di New Delhi, in India. Il tribunale ha accettato la richiesta dei legali italiani e ha posto per Latorre le stesse condizioni accettate per Salvatore (consegna del passaporto, visita una volta al mese a un commissariato e rapporto trimestrale sulla situazione da parte dell’Italia). L’India a sua volta dovrà ogni tre mesi mandare alla corte suprema un resoconto sull’evoluzione dell’arbitrato in corso all’Aja. Una sentenza in questo ambito non è attesa prima della fine del 2018.