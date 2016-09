Primo accordo tra governo e sindacati in Italia sulle pensioni. Governo e sindacati hanno firmato un accordo preliminare in cui sono identificate le misure che saranno messe in campo nei prossimi tre anni, tra le quali l’Ape (l’anticipo pensionistico, ossia il prestito bancario assicurato con rimborso ventennale), l’estensione e l’aumento della quattordicesima per i pensionati con i redditi più bassi. Il governo ha annunciato che stanzierà risorse per 6 miliardi nell’arco di tre anni.