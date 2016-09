Intesa tra i paesi dell’Opec per limitare la produzione di petrolio. Il 28 settembre ad Algeri i paesi esportatori di petrolio hanno raggiunto un accordo definito “storico” per mettere un tetto alla produzione e far risalire il prezzo del greggio. Attualmente la produzione è stimata in 33,2 milioni di barili al giorno e potrebbe scendere fino a 32,5 milioni, ma i dettagli saranno definiti a Vienna il 30 novembre.