Il congresso statunitense rovescia il veto di Obama sulla legge che permette di far causa ai governi stranieri per gli attentati dell’11 settembre. Camera e senato di Washington hanno approvato nuovamente la legge con la maggioranza dei due terzi, necessaria per superare il veto del presidente. In particolare i sopravvissuti e le famiglie delle vittime degli attentati dell’11 settembre potranno chiedere risarcimenti all’Arabia Saudita per il suo coinvolgimento negli attacchi. Secondo Barack Obama approvare la legge è stato un “errore”, perché si rischia che i cittadini di altri stati facciano causa al governo o ai funzionari degli Stati Uniti per eventuali danni causati nel resto del mondo.