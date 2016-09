Le Filippine non faranno più esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. L’ha annunciato il 28 settembre il presidente Rodrigo Duterte durante una visita ufficiale ad Hanoi, in Vietnam. Duterte ha assicurato che il suo paese continuerà a rispettare l’alleanza firmata con gli Stati Uniti negli anni cinquanta ma ha dichiarato che stabilirà nuove alleanze commerciali. L’esercitazione militare prevista per ottobre sarà l’ultima del suo mandato.