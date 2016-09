In Francia il premier Manuel Valls annuncia che lo stato non finanzierà più le regioni. L’ha dichiarato in un discorso tenuto al Congrès des régions, a Reims. Il sistema attuale, la Dotation globale de fonctionnement, sarà incluso nella finanziaria del 2016 e si applicherà nel 2017. A partire dal 2018 alle amministrazioni locali sarà destinata una quota fissa ricavata dalla tva (cioè dall’iva).