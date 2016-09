Andrea Mazzillo è il nuovo assessore al bilancio di Roma. L’ha comunicato in una nota il comune di Roma. Mazzillo lavorava già nello staff della sindaca Virginia Raggi come dirigente ed è un dipendente di Equitalia in aspettativa. È inoltre attesa l’ufficializzazione della nomina di Massimo Colomban alla riorganizzazione delle partecipate. La nomina dei due nuovi assessori segue di circa 25 giorni le dimissioni di Marcello Minenna, che aveva sia la delega del bilancio sia delle aziende capitoline e del patrimonio.