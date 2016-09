Hillary Clinton accusa Donald Trump di aver violato la legge. La candidata democratica alla Casa Bianca cavalca l’onda provocata dall’articolo del Newsweek in cui si afferma che Donald Trump nel 1998 ha violato l’embargo statunitense su Cuba, investendo circa 68mila dollari sull’isola nel tentativo di sviluppare iniziative commerciali. Jack Sullivan, stretto collaboratore di Clinton, ha sottolineato che, stando a quello che scrive Newsweek, Trump non solo ha violato la legge e si è fatto beffe della politica estera statunitense, ma ha anche mentito quando, in passato, ha ripetuto di essersi rifiutato di investire denaro a Cuba, pur avendone avuta l’occasione.