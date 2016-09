Il film d’animazione Your name conquista il Giappone. Dalla sua uscita nelle sale giapponesi Your name di Makoto Shinkai è stato visto da più di otto milioni di persone e ha incassato oltre dieci miliardi di yen. Parlando di film d’animazione numeri di queste proporzioni erano stati raggiunti solo dai film di Hayao Miyazaki. Your name è un fantasy romantico che racconta la storia di due adolescenti, una ragazza di campagna e un giovane di Tokyo, che si trovano all’improvviso una nei panni dell’altro.