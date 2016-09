Il suricato è il mammifero più violento. Quasi un individuo su cinque viene ucciso da un altro membro della propria specie. È quanto risulta da uno studio che indaga le radici evolutive dell’aggressività umana. I ricercatori hanno esaminato il tasso di violenza letale di migliaia di mammiferi. È emerso che i primati sono tra i mammiferi più violenti, insieme a carnivori quali leoni, lupi e orsi. Per la specie umana è atteso un tasso di omicidio di circa il 2 per cento, un dato in linea con la violenza degli altri primati.