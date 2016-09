L’ex presidente burkinabé Blaise Compaoré non sarà processato per alto tradimento. Compaoré vive in Costa d’Avorio dal 2014, quando è stato allontanato dal potere da un’insurrezione popolare. Il procuratore dell’alta corte di giustizia del suo paese ha fatto sapere che non sarà incriminato per alto tradimento o attentato alla costituzione in relazione alla repressione delle proteste.