La Russia accusa gli Stati Uniti di proteggere un gruppo jihadista in Siria. Il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato alla Bbc che Washington vuole risparmiare il gruppo Jabhat Fatah al Sham (l’ex Fronte al nusra) per usarlo nel tentativo di rovesciare il presidente Bashar al Assad. Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di non aver mai toccato il gruppo jihadista, in nessuna parte della Siria. Inoltre ha difeso i bombardamenti russi su Aleppo, a un anno dall’inizio dell’intervento dell’aviazione russa nel paese mediorientale.