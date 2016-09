Continua l’offensiva dell’esercito siriano ad Aleppo. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani nell’ultima settimana le vittime civili dei bombardamenti russi e siriani e dell’artiglieria dei ribelli sono state almeno 220. Il principale ospedale della parte della città in mano ai ribelli sarebbe stato colpito e messo fuori uso. Le trattative fra Russia e Stati Uniti per ristabilire il cessate il fuoco continuano, ma il governo statunitense starebbe valutando “alternative militari” per mettere pressione su Damasco.