L’Ungheria al voto nel referendum contro le quote per i migranti. Sono chiamati a votare 8,3 milioni di elettori. Il governo guidato dal primo ministro Viktor Orbán, del partito di destra Fidesz, incoraggia i cittadini ungheresi a votare no al referendum sul piano di reinsediamento di 1.294 migranti, previsto dall’agenda europea per l’immigrazione. Il premier ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che se vincerà il sì alla consultazione si dimetterà. Tuttavia secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe non essere raggiunto il quorum necessario per rendere valido il referendum.