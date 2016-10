Assegnato il premio Nobel per la medicina al biologo giapponese Yoshinori Ohsumi. Il riconoscimento è stato attribuito al biologo giapponese per i suoi studi sull’autofagia, un processo in base al quale le cellule degradano e riciclano i loro componenti. Il lavoro di Oshumi è considerato importante perché è utile per combattere malattie come il cancro e il Parkinson.