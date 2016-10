È cominciato in Russia il processo per l’omicidio di Boris Nemtsov. Cinque uomini sono accusati di aver ucciso con quattro colpi d’arma da fuoco il leader dell’opposizione russa il 27 febbraio 2015 nei pressi del Cremlino. Gli imputati, tutti ceceni, secondo gli inquirenti avrebbero ucciso Nemtsov perché aveva difeso pubblicamente le vignette su Maometto, ma la famiglia è convinta che le indagini siano state fatte in modo poco approfondito. Pochi giorni prima di morire, Nemtsov stava lavorando a un’inchiesta sulla presenza di soldati russi tra le file dei separatisti nell’est dell’Ucraina.