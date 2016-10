Dura sconfitta a São Paulo per il Partito dei lavoratori brasiliano. Il sindaco uscente, Fernando Haddad, considerato l’erede dell’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, è stato eliminato al primo turno delle elezioni amministrative brasiliane, che si sono svolte il 2 ottobre. Il candidato del partito socialdemocratico (Psdb), Joao Doria, ha vinto con più del 53 per cento dei voti, contro il 16 per cento di Haddad.