Gli esperti di protezione ambientale chiedono la fine del commercio di avorio in tutti i paesi. Il commercio internazionale è proibito dal 1989, mentre quello nazionale è permesso. Secondo gli esperti, il commercio all’interno dei paesi può favorire il bracconaggio degli elefanti. Negli ultimi sette anni la popolazione degli animali in Africa è diminuita di un terzo. La richiesta è stata avanzata a un meeting della Cites in Sudafrica.