I mezzi di informazione accolgono tiepidamente lo scoop sull’identità di Elena Ferrante. In un articolo pubblicato sulla New York Review of Books il giornalista Claudio Gatti ha svelato quello che era considerato il mistero letterario meglio custodito dall’editoria italiana, cioè la vera identità della scrittrice Elena Ferrante. Ma invece che applaudire lo scoop, il mondo letterario italiano si chiede se fosse proprio necessario invadere la privacy di un’autrice così amata da pubblico e critica.