La Colombia dice no all’accordo di pace con le Farc. Al referendum del 2 ottobre sull’accordo raggiunto tra il governo di Juan Manuel Santos e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia il 50,24 per cento dei colombiani ha votato no. Il risultato inaspettato mette in stallo il processo di pace, ma il cessate il fuoco resta in vigore. L’accordo, firmato nel corso di una grande cerimonia ufficiale il 26 settembre, avrebbe messo fine a cinquant’anni di conflitto e permesso alle Farc di partecipare alla vita politica. I sostenitori del no, che hanno vinto per soli 63mila voti, sono convinti che l’intesa abbia bisogno di “correzioni”.