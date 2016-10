La polizia sgombera di nuovo il centro di accoglienza Baobab a Roma. Le operazioni di sgombero del centro per migranti in via Cupa, che nel 2016 ha dato rifugio a circa 53mila persone in transito verso il Nordeuropa, sono cominciate alle 8 del 30 settembre. Lo ha confermato la questura. Circa 100 migranti sono stati portati al centro di identificazione.