Assegnato il premio Nobel per la fisica per gli studi sulla materia esotica. Metà del premio è andato a David J. Thouless, dell’università di Washington, e l’altra metà a F. Duncan M. Haldane, dell’università di Princeton, e J. Michael Kosterlitz, della Brown university, per i loro studi sulla materia esotica nel mondo quantistico. Hanno usato metodi matematici avanzati per studiare le fasi, o gli stati, della materia. Le loro ricerche potrebbero trovare applicazioni nella scienza dei materiali e nell’elettronica.