Dieci paesi ospitano più della metà dei rifugiati del mondo. Giordania, Turchia, Pakistan, Libano, Iran, Etiopia, Kenya, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Ciad, fa notare Amnesty International, il 56 per cento dei 21 milioni di rifugiati di tutto il mondo, nonostante le loro economie rappresentino solo il 2,5 per cento di quella mondiale. I paesi più ricchi, secondo l’ong, ospitano un numero molto basso di rifugiati e fanno molto poco per loro.