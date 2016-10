Il presidente colombiano cerca di salvare l’accordo di pace con le Farc. Il 3 ottobre Juan Manuel Santos ha nominato una squadra di mediatori, che avranno il compito di negoziare con l’opposizione le correzioni all’accordo di pace con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Il 2 ottobre i colombiani hanno respinto in un referendum l’accordo di pace con le Farc. L’opposizione, che ha fatto campagna per il no, è guidata dall’ex presidente Álvaro Uribe.