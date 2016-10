L’Europa ha firmato un accordo per deportare i richiedenti asilo afgani. Bruxelles ha firmato un accordo con Kabul per deportare un numero illimitato di richiedenti asilo afgani dai paesi membri verso l’Afghanistan. Secondo un documento trapelato dalle trattative, Bruxelles ha minacciato di tagliare gli aiuti alla cooperazione se Kabul non dovesse collaborare.