La Russia schiera un sistema missilistico in Siria. Mosca ha confermato di aver schierato un sistema missilistico S-300 nella sua base navale nella città portuale di Tartus, in Siria. La notizia arriva dopo l’annuncio degli Stati Uniti di voler sospendere i colloqui bilaterali con la Russia sulla tregua in Siria. Washington ha dichiarato che interromperà i negoziati sul cessate il fuoco in Siria e ha accusato Mosca di non rispettare gli impegni presi, impedendo l’arrivo degli aiuti umanitari in diverse città sotto assedio.