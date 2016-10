Nel 2017 uscirà il secondo romanzo di Arundhati Roy. Dalla pubblicazione di quello che finora è il suo primo e unico romanzo, Il dio delle piccole cose, nel 1997, l’autrice indiana ha scritto un gran numero di articoli e saggi. The ministry of utmost happiness (Il ministero della felicità assoluta), atteso per il giugno del 2017, sarà il suo secondo romanzo. David Godwin, l’agente di Roy, ha dichiarato: “Ci sono voluti vent’anni di attesa, ma ne è valsa la pena”.