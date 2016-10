Un leader dei Fratelli musulmani ucciso in Egitto. Lo ha annunciato il ministero dell’interno, secondo il quale Mohamed Kamal è morto in una sparatoria insieme a un altro membro del gruppo. Sempre secondo il ministero, Kamal sarebbe stato il leader del braccio armato dell’organizzazione. La Fratellanza sostiene invece di avere scopi puramente pacifici e il 3 ottobre aveva denunciato sui social network la scomparsa di Kamal, capo dell’alto comitato amministrativo dell’organizzazione. Mohamed Kamal era stato condannato all’ergastolo in contumacia.