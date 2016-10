Almeno 13 morti in un attacco aereo su un villaggio curdo vicino ad Al Bab, in Siria. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, il bilancio delle vittime potrebbe salire perché ci sono anche 60 feriti, tra cui alcuni molto gravi. Il villaggio è controllato dal gruppo Stato islamico, e non è chiaro se a bombardarlo sia stata la Turchia o la coalizione guidata dagli Stati Uniti. A Ginevra un esperto delle Nazioni Unite ha chiarito che il convoglio umanitario colpito a settembre vicino ad Aleppo è stato il bersaglio di un raid aereo. Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia per quell’attacco.