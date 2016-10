Assegnato il premio Nobel per la chimica per gli studi sulle macchine molecolari. Il riconoscimento è stato attribuito a Jean-Pierre Sauvage, dell’università di Strasburgo, in Francia, J. Fraser Stoddart, della Northwestern university, negli Stati Uniti, e Bernard L. Feringa, dell’università di Groninga, nei Paesi Bassi, sono stati premiati per aver creato delle molecole di cui si possono controllare i movimenti e che possono eseguire dei compiti quando gli si fornisce energia. I loro studi potranno essere utili nello sviluppo di nuovi materiali, sensori e sistemi per l’immagazzinamento dell’energia.