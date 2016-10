Il governo prende le distanze dalla proposta di legge sull’aborto in Polonia. Il vicepremier Jaroslaw Gowin ha dichiarato che la proposta di legge sull’aborto che è al vaglio del parlamento non entrerà in vigore. Le manifestazioni di massa contro la proposta, che introdurrebbe il divieto assoluto di ricorrere all’interruzione di gravidanza se non in caso di pericolo di vita per la donna, hanno spinto il governo di destra a esprimersi contro la legge.