Una famosa attrice nigeriana messa al bando dall’industria cinematografica del suo paese per comportamenti “impropri”. Rahama Sadau, protagonista di molti film in lingua hausa, è apparsa nel video musicale del cantante pop Classiq, con cui scambia abbracci e carezze. Il suo comportamento è stato duramente criticato dai produttori di Kannywood, l’industria dei film in hausa, secondo i quali ha violato il codice etico. Di recente le pellicole in hausa sono finite nel mirino dei religiosi islamici conservatori. Sadau ha dovuto scusarsi pubblicamente per l’apparizione.