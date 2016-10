Yahoo accusata di aver aiutato l’Fbi e la Nsa a controllare tutte le email in arrivo dei clienti. L’azienda, riporta un’inchiesta della Reuters, avrebbe esaminato centinaia di milioni di account email su richiesta della National security agency e del Federal bureau of investigation alla ricerca di informazioni specifiche. Secondo gli esperti è la prima volta che un provider di servizi internet permette alle agenzie di intelligence di controllare tutte le email in arrivo, compresi gli allegati.