Negli Stati Uniti è stato arrestato un ex consulente dell’Nsa con l’accusa di aver rubato documenti riservati. Harold T. Martin III è stato arrestato ad agosto, ma il suo caso è stato reso pubblico solo il 5 ottobre. È accusato di furto di proprietà del governo, e della rimozione e detenzione non autorizzate di documenti segreti. È la seconda volta in tre anni, dopo Edward Snowden nel 2013, che un consulente dell’National security agency sottrae documenti riservati.