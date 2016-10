Israele blocca una nave di attiviste diretta nella Striscia di Gaza. Il 5 ottobre la marina israeliana ha intercettato una nave che cercava di forzare il blocco della Striscia e l’ha costretta a dirigersi verso il porto di Ashdod, in Israele. A bordo dell’imbarcazione Zaytouna-Oliva, partita dalla città spagnola di Barcellona, c’erano tredici donne, che non hanno opposto resistenza. Tra loro, la Nobel per la pace nordirlandese Mairead Maguire, la deputata algerina Samira Douaifia e la fotografa spagnola Sandra Barrilaro.