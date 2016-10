Una serie di studi mette in evidenza la necessità di investire nella salute dei bambini piccoli. Si stima che nei paesi a basso e medio reddito il 43 per cento dei bambini sotto i cinque anni, che sono circa 249 milioni, rischi di non raggiungere il proprio potenziale a causa dell’estrema povertà e del ritardo di sviluppo. Secondo The Lancet, interventi dal costo di mezzo dollaro all’anno per bambino potrebbero migliorare il futuro dei bambini e delle società a cui appartengono, anche dal punto di vista economico.