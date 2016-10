Assegnato il premio Nobel per la pace al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Il riconoscimento è stato attribuito per i suoi sforzi nel mettere fine a più di cinquant’anni di guerra civile con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Santos, si legge nelle motivazioni del premio assegnato dal comitato norvegese del Nobel, ha lanciato i negoziati con le Farc e ha sempre cercato di far avanzare il processo di pace. E, pur sapendo che l’accordo raggiunto era stato oggetto di critiche, ha voluto lo stesso garantire ai colombiani la possibilità di esprimersi sull’intesa con il referendum del 2 ottobre.