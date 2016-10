Il Pakistan approva una legge contro i delitti d’onore. La nuova legge, approvata all’unanimità il 6 ottobre, impone una condanna all’ergastolo obbligatoria per gli omicidi. Secondo la commissione per i diritti umani del Pakistan, nell’ultimo anno quasi 1.100 donne sono state uccise da familiari, spesso per il semplice fatto che disapprovavano la loro condotta. Finora i condannati per omicidio a causa d’onore potevano evitare il carcere se perdonati dalle famiglie delle vittime, mentre con la nuova norma il perdono potrà salvarli solo dalla condanna a morte.