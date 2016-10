Il settore del trasporto aereo si impegna per la prima volta a combattere i cambiamenti climatici. I paesi dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (Icao) hanno firmato un patto a Montreal: dal 2020 ogni aumento delle emissioni di anidride carbonica dovuto ai voli dovrà essere compensato, per esempio piantando alberi. L’accordo si aggiunge ai precedenti accordi sul clima, che hanno sempre escluso il trasporto aereo e marittimo. A causa della scarsa trasparenza sulle regole della compensazione e di altri aspetti, il patto non ha convinto gli ambientalisti.