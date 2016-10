Due kamikaze si sono fatti esplodere nella periferia di Ankara, in Turchia. Un uomo e una donna sono morti in un’operazione antiterrorismo nella mattina dell’8 ottobre. L’attacco non ha causato altre vittime. I due attentatori stavano pianificando un attacco autobomba nella capitale turca, quando sono stati circondati dalla polizia. I materiali e le dinamiche dell’esplosione fanno pensare ad un legame con il Pkk.