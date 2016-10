Gli Stati Uniti accusano formalmente la Russia di aver condotto attacchi hacker contro il Partito democratico. Il 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno attribuito al Cremlino la responsabilità per gli attacchi informatici alle organizzazioni del Partito democratico, con lo scopo di interferire nella campagna elettorale tra Hillary Clinton e Donald Trump. Un portavoce di Mosca ha negato le accuse. Nel frattempo il Segretario di Stato John Kerry ha chiesto che sia avviata un’indagine nei confronti dei governi di Mosca e Damasco per crimini di guerra in Siria.