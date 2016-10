In Bangladesh le forze di sicurezza uccidono 11 militanti islamici. Le vittime sarebbero membri del gruppo Jamaat-ul-mujahideen Bangladesh (Jmb), responsabile secondo la polizia dell’esplosione avvenuta lo scorso luglio in un ristorante a Dhaka, dove avevano perso la vita ventidue persone. I componenti del commando che ha compiuto l’attentato sono stati uccisi l’8 ottobre in uno scontro a fuoco durato più di tre ore nella periferia della capitale.