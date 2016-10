La Georgia al voto per eleggere un nuovo parlamento. Più di venti partiti si contendono i seggi nell’assemblea nelle elezioni dell’8 ottobre. Il testa a testa sarà tra il partito Sogno georgiano del miliardario Bidzina Ivanishvili attualmente al governo e il partito di opposizione Movimento nazionale unito (Unm). Il voto è visto come una prova di stabilità per l’ex repubblica sovietica, che deve affrontare disoccupazione e debito in crescita. I seggi si chiuderanno alle 20 ora locale.