Sale a 877 il numero dei morti ad Haiti dopo il passaggio dell’uragano Matthew. Le autorità hanno confermato che il numero delle vittime dell’uragano di categoria 4 che si è abbattuto sull’isola tropicale è più alto di quanto era stato ipotizzato all’inizio a causa dell’isolamento di alcune zone del paese che sono state raggiunte molto in ritardo dai soccorsi. Intanto negli Stati Uniti è stato dichiarato lo stato di emergenza in Georgia e in Florida. In Florida 600mila case sono senza elettricità e 22mila persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni.