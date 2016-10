A Baghdad tre esplosioni provocano 10 morti e almeno 37 feriti. Il gruppo Stato Islamico (Is) ha rivendicato il più grave dei tre attacchi, che il 9 ottobre ha provocato cinque morti e ventidue feriti a est della capitale dell’Iraq. Secondo le prime ricostruzioni, un kamikaze avrebbe colpito pellegrini sciiti in città per il mese sacro di Muharram. Nel frattempo l’esercito iracheno si prepara a riconquistare la città di Mosul, attualmente sotto il controllo dei jihadisti.