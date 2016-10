Cresce l’attesa per il secondo dibattito televisivo tra Hillary Clinton e Donald Trump. I due candidati si confronteranno in diretta alle 21 (ora locale, le 3 in Italia) dalla Washington University di St. Louis, in Missouri. Il dibattito arriva a due giorni dalla pubblicazione di un video del 2005 contenente dichiarazioni sessiste che potrebbero mettere a rischio la candidatura di Donald Trump. Hillary Clinton dovrà invece fare i conti con le nuove rivelazioni di Wikileaks sui discorsi che ha tenuto, dietro lauto compenso, presso eventi privati di Wall Street.