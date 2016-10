Due persone sono morte in una sparatoria a Gerusalemme. L’attentatore ha aperto fuoco da un’auto in corsa nei pressi del Comando centrale della polizia israeliana ad Ammunition Hill, ferendo 6 persone alla vicina fermata della ferrovia leggera. Le vittime, una donna di 60 anni e un agente di polizia di 30 anni, sono morte in ospedale dopo essere state ferite gravemente. Il responsabile dell’attacco, ucciso dalla polizia dopo un breve inseguimento, è stato identificato come un residente di trentanove anni del quartiere Silwan di Gerusalemme est.