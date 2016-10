Più di 140 persone sono morte in un attacco aereo saudita a Sanaa, in Yemen. L’offensiva ha colpito la celebrazione di un funerale cui partecipavano ufficiali militari dei ribelli sciiti houthi insieme a sostenitori dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh. Secondo fonti mediche, oltre ai morti ci sarebbero più di 520 feriti. Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi dall’inizio della guerra civile, in cui i ribelli combattono contro il governo del presidente Abed Rabbo Mansour Hadi. L’Arabia Saudita ha dichiarato che aprirà un’inchiesta sull’attacco.