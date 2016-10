L’agenda della settimana

Lunedì 10 ottobre

A Bruxelles si riunisce l’eurogruppo. I ministri delle finanze dell’Unione europea si incontrano per discutere dell’economia greca. Atene dovrà garantire di aver fatto le riforme previste dall’accordo sul programma di aggiustamento dei conti. Il raggiungimento garantirebbe l’erogazione dei 2,8 miliardi di euro restanti dal totale di 10,3 miliardi.

Annuncio del premio Nobel per l’economia. Il vincitore sarà proclamato alle 11.45 a Stoccolma. L’anno scorso il premio è stato consegnato allo scozzese Angus Deaton, 69 anni, professore alla Princeton university. Deaton ha ricevuto il premio per le scienze economiche della Banca di Svezia “per la sua analisi dei consumi, della povertà e dello stato sociale”.

Martedì 11 ottobre

Premio Sakharov per la libertà di espressione. Il premio è stato istituito dal parlamento europeo per premiare le persone che hanno dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani. Tra i candidati ci sono il giornalista turco Can Dündar, il leader dei tatari di Crimea Mustafa Cemilev, le sopravvissute della comunità yazidi.

Mercoledì 12 ottobre

Giornata di proteste in Venezuela per chiedere un referendum per destituire il presidente Nicolás Maduro entro la fine del 2016. Il corteo è stato organizzato in seguito al pronunciamento della commissione elettorale, che a settembre ha dichiarato che la consultazione potrà svolgersi all’inizio del 2017, ma solo se l’opposizione riuscirà a raccogliere quattro milioni di firme in tre giorni a ottobre.

Giovedì 13 ottobre

Annuncio del premio Nobel per la letteratura. L’annuncio era inizialmente previsto per il 6 ottobre ma è stato rinviato. Tra i favoriti per la vittoria, secondo i bookmaker, ci sono il romanziere giapponese Haruki Murakami, seguito dal poeta siriano Adonis e dallo scrittore statunitense Philip Roth.

Comincia la festa del cinema di Roma. Per l’undicesima edizione della manifestazione sono in programma 44 film, 20 eventi e 14 incontri. Tra i titoli più attesi ci sono The accountant di Gavin O’Connor, The birth of a nation di Nate Parker, Florence di Stephen Frears e Napoli ‘44 di Francesco Patierno.

Sabato 15 ottobre

Elezioni legislative in Afghanistan. Gli elettori sono chiamati a rinnovare la camera bassa del parlamento afgano. Pochi giorni fa l’Unione europea ha approvato un piano di aiuti all’Afghanistan per 15 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. L’accordo prevede che Kabul cooperi con i governi europei per la deportazione dei richiedenti asilo.

Comincia l’ottavo vertice dei paesi Brics a Goa, in India. All’incontro, in programma fino al 16, partecipano Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Al centro dei colloqui ci sarà la lotta al gruppo Stato islamico in Siria, Iraq e nel resto del mondo, inclusa l’Asia meridionale e la provincia cinese dello Xinjiang.

Domenica 16 ottobre

Elezioni legislative in Montenegro. Saranno rinnovati gli 81 seggi del parlamento monocamerale. Tra i favoriti c’è il Partito democratico dei socialisti, guidato dal premier Milo Đukanović, al potere, con brevi interruzioni, da 25 anni ed eletto “uomo dell’anno del crimine organizzato” nel 2015 dall’ong Organized crime and corruption reporting project.