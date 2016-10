Assegnato il premio Nobel per l’economia a Oliver Hart e Bengt Holmström. Il riconoscimento è stato attribuito per i loro studi sulla funzione dei contratti nel sistema economico. Hart, dell’università di Harvard, e Holmström, del Massachusetts institute of technology, hanno sviluppato una “teoria del contratto” che analizza vari aspetti nella realizzazione dei contratti, come per esempio, gli stipendi basati sulle prestazioni per i grandi manager o le assicurazioni deducibili. I loro studi sono stati la base per sviluppare politiche efficaci in molti settori, dalle leggi sui fallimenti alle costituzioni.